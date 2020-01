Sci alpino, Dominik Paris deve macinare punti a Kitzbuehel per arginare la fuga di Kristoffersen in Coppa del Mondo (Di domenica 19 gennaio 2020) Il sogno Sfera di Cristallo è ancora vivo, quasi impossibile, quasi surreale ma una timida fiammella di speranza è accesa. Dominik Paris è in lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, alzare al cielo il prestigioso trofeo è un’impresa ai limiti dell’utopia pura per un velocista ma l’altoatesino si trova vivamente in corsa quando siamo a metà stagione (si sono disputate 21 gare delle 44 in programma). Il nostro portacolori occupa il quarto posto in classifica con 556 punti dopo la seconda piazza nella discesa di Wengen, il ritardo dal leader Henrik Kristoffersen (oggi secondo nello slalom sul pendio svizzero) è dunque di 135 lunghezze. L’uomo della Val d’Ultimo ha dunque un unico obiettivo per rendere pepata la seconda parte della competizione: incamerare una vagonata di punti a Kitzbuehel, la località dei sogni per l’azzurro ... Leggi la notizia su oasport

