Sardine a Bologna, Santori: “Salvini va nei bar e si fa selfie, noi riempiamo le piazze” (Di domenica 19 gennaio 2020) L’intervista di Mattia Santori a Repubblica: “Abbiamo dimostrato che si può fare politica senza giocare sporco”. Bologna – Le Sardine sono pronte ad invadere Bologna. In un’intervista a Repubblica Mattia Santori ha parlato di un evento che potrebbe essere il punto di svolta della politica italiana: “Abbiamo dimostrato che si può fare politica senza giocare sporco e soprattutto senza parole d’odio. Noi stiamo riempiendo le piazze mentre Salvini va nei bar e si fa selfie. Questo significa che il populismo è già vinto“. La manifestazione nel capoluogo emiliano “sarà ricca di musica e parole. Questo è il nostro modo di avvicinare le persone alla politica. Si parlerà di pace, discriminazione e omofobia, non di violenza“. Santori su Bibbiano: “Faremo un’assemblea pubblica per decidere” Nelle ultime ore ... Leggi la notizia su newsmondo

