Nina Moric, rancore verso Silvia Provvedi: “Non glielo perdono” (Di domenica 19 gennaio 2020) Nina Moric arrabbiata con Silvia Provvedi: il torto subito Decisa, combattiva e tenace. Nina Moric ha lottato contro qualsiasi pregiudizio e luogo comune. Anche per questo quando appare in televisione lo scandalo è dietro l’angolo. Lanciata da Ricky Martin, la showgirl croata è stata praticamente adottata dal pubblico italiano, che nel bene e nel male le riconosce la schiettezza. Per quanto alcune uscite appaiano talvolta oltrepassare il buon gusto, la Moric ha ben chiaro chi è e le pressioni provenienti dall’esterno non l’hanno mai influenzata in alcun modo. Sentimentalmente parlando, conta diverse storie importanti, attratta dal tipico bad boy, il ragazzaccio sempre avvezzo ad infrangere le regole. Il nome di Nina Moric è ultimamente rimbalzato fra tutte le prime pagine dei giornali a causa del rapporto con Luigi Favoloso. La scomparsa di Luigi Favoloso L’ex concorrente del Grande ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - KontroKulturaa : Nina Moric, rancore verso Silvia Provvedi: “Non glielo perdono” - - zazoomblog : A Domenica Live il padre di Luigi Favoloso: “Le cose non stanno come racconta Nina Moric” - #Domenica #padre… -