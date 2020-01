Napoli in ritiro: la decisione di Gattuso verso una settimana decisiva (Di domenica 19 gennaio 2020) Napoli in ritiro: la decisione di Gattuso verso una settimana decisiva con le sfide alla Lazio e alla Juventus Momento davvero difficile per il Napoli. Ieri sera al San Paolo, contro la Fiorentina, è infatti arrivata addirittura la quarta sconfitta in cinque gare dei partenopei sotto la gestione Gattuso. Gli azzurri hanno ora davanti a loro una settimana fondamentale, con la Lazio in Coppa Italia martedì e la Juventus in campionato domenica. Per questo motivo, allora, Gattuso ha annunciato ieri sera che la squadra andrà in ritiro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

