Milan-Udinese 3-2, San Siro aspetta Ibra ma spunta Rebic: la doppietta del croato piega i friuliani al 93esimo ed evita il passo falso (Di domenica 19 gennaio 2020) In 60mila aspettano Zlatan Ibrahimovic, ma l’eroe di San Siro è Ante Rebic. L’attaccante croato del Milan evita l’ennesima beffa firmando il 3-2 al 93esimo che piega l’Udinese e rilancia i rossoneri. Partita complicata per la squadra di Pioli, costretta a rimontare il vantaggio firmato da Stryger Larsen dopo appena 6 minuti e a rispondere al pari firmato da Kevin Lasagna all’85esimo. Udinese subito in vantaggio con la rete di Stryger Larsen, complice un errore del rientrante Donnarumma. Il portiere rossonero si riscatta poi con una serie di super parate che tengono in partita i suoi. Nella ripresa, Rebic al 47′ e Theo Hernandez al 71′ ribaltano il risultato. Nel finale, però, Lasagna all’85′ firma il 2-2. In pieno recupero ancora Rebic segna la rete del definitivo 3-2. In classifica, il Milan sale così all’ottavo posto con 28 punti a -1 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

SkySport : ???? Serie ?? – 20^ Giornata ?? #MilanUdinese 3-2 ? #StrygerLarsen (6’) ? #Rebic (48’) ? #TheoHernandez (72’) ?… - FOXSportsIT : Milan, decide Rebic al fotofinish: Udinese sconfitto 3-2 ?? - Udinese_1896 : 93' Milan in vantaggio con Rebic #MilanUdinese 3-2 #ForzaUdinese -