LIVE Brindisi-Virtus Roma 55-58, Serie A basket 2020 in DIRETTA: gli uomini di Bucchi conservano un piccolo vantaggio a fine terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA L'ULTIMO PERIODO! 18.36 Tra pochissimo gli ultimi dieci e decisivi minuti della partita. 23-23 il parziale del terzo periodo caratterizzato da un continuo botta e risposta tra le due squadre. 55-58 Buford vince il mismatch con Banks e riporta la Virtus sul +3 a fine terzo quarto. Lo 00 fallisce il libero dell'aggancio. 55-56 Brown realizza in entrata nonostante un contatto e dalla lunetta avrà la possibilità di rimettere il punteggio in parità. 53-56 RAPHAEL GASPARDO, tripla dell'ala di Brindisi che riporta i suoi ad un solo possesso di svantaggio. 50-56 2/2 per l'ex Cantù. Viaggio in lunetta per Davon Jefferson. 50-54 Arresto e tiro di Adrian Banks, il miglior realizzatore del campionato di Serie A prova a caricarsi Brindisi sulle spalle, time-out per coach Francesco Vitucci. 48-54 Kyzlink con l'ausilio ...

