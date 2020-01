Inter, Marotta: «Eriksen? C’è concorrenza e non sappiamo che succederà» (Di domenica 19 gennaio 2020) Inter, Marotta fa il punto sul mercato: «Eriksen? Da qui a dire che arriverà ne passa, c’è concorrenza. Giroud? Stiamo valutando» L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del dirigente: «Eriksen? E’ un giocatore del Tottenham, che va in scadenza a giugno. Il fatto di essere con l’agente è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente e quindi non limitante. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno ne passa, c’è concorrenza e non sappiamo cosa succederà. Giroud? Faremo le giuste valutazioni. Le due operazioni potrebbero essere legate, ma ciò che non succede oggi nel mercato può succedere domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

