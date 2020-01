Impeachment. Dem.Camera:rimuovere Trump

Trump "deve essere rimosso". E' quanto si legge nella documentazione depositata dai democratici della Camera in vista dell'avvio del processo per l'Impeachment del presidente. "Il Senato deve eliminare la minaccia che il presidente pone alla sicurezza nazionale" del Paese, mettono in evidenza i democratici.(Di domenica 19 gennaio 2020) Donald"deve essere rimosso". E' quanto si legge nella documentazione depositata dai democratici dellain vista dell'avvio del processo per l'del presidente. "Il Senato deve eliminare la minaccia che il presidente pone alla sicurezza nazionale" del Paese, mettono in evidenza i democratici.(Di domenica 19 gennaio 2020)

