Genoa, Sandro ceduto in Brasile: è un giocatore del Goias (Di domenica 19 gennaio 2020) Le strade di Sandro e del Genoa si separano: il centrocampista brasiliano ritorna in patria per ripartire dal Goias Sandro si lascia alle spalle il Genoa e la Serie A e torna in Brasile. Il centrocampista verdeoro è un nuovo giocatore del Goias, club di prima divisione. Ecco l’annuncio rilasciato dai canali ufficiali del club guidato da Ney Franco: A FERA ⚠️ Leggi la notizia su calcionews24

