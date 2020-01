Fuori la voce, puntata di lunedì 20 gennaio: ospite Oliviero Toscani e Carla Costanzi (Di domenica 19 gennaio 2020) Fuori la voce, puntata di lunedì 20 gennaio: Oliviero Toscani e Carla Costanzi sull’evoluzione della nostra concezione della “terza età” Il fotografo Oliviero Toscani e la sociologa Carla Costanzi saranno gli ospiti dell’undicesima puntata, in onda lunedì 20 gennaio alle ore 21.10 su laF (Sky 135), di Fuori la voce. In questo appuntamento il tema affrontato sarà l’Eterna Giovinezza. “L’eterna giovinezza nasce dall’idea, completamente sbagliata, che dobbiamo avere un solo ritmo predominante per tutta la vita, quello veloce, andante, preferibilmente anche scoppiettante e pirotecnico. Il risultato è l’umiliazione non degli anziani, ma del loro ritmo, più portato alla lentezza. Che è invece un bellissimo ritmo” racconta Stefano Massini nella sua storia di copertina. La sociologa Carla Costanzi, esperta in prevenzione, assistenza e qualità della vita degli anziani e ... dituttounpop

_MoonDreams : RT @FrancescoSorzia: Oggi #bologna non sei la rivale storica di noi modenesi, oggi sei la nostra sorella maggiore che difende i valori di u… - flvffytale : non ho niente di bello, il mio viso non è bello, il mio corpo non è bello, la mia personalità non è bella potrei fr… - luca_paladini4 : Poi l'italietta viene fuori in queste cose qui. Scopre che una giovane parlamentare si sposa con un uomo molto più… -