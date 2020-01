Diego Maradona prova a scuotere il Napoli: “Gioca con l’anima” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Diego Armando Maradona dal suo profilo Instagram ha postato una sua foto mentre giocava, in maglia azzurra, contro la Fiorentina: "Cammina con i tuoi piedi. Gioca con l'anima" le sue parole a segnalare la volontà di dare un a scossa all'ambiente partenopeo. La crisi del Napoli è in pieno svolgimento, nel 2020 non ha ancora vinto. fanpage

