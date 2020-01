Caso Gregoretti | Salvini | «Fatemi un favore | votate per mandarmi a processo»

Salvini chiede di andare a processo per il Caso Gregoretti. Smontato il can can delle sinistre : Sulla vicenda Gregoretti, domani chiederò a chi è chiamato a farlo, dunque anche ai senatori della Lega, di votare per mandarmi a processo

Caso Gregoretti - Salvini : “Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo” : Caso Gregoretti, Salvini: “Chiederò ai senatori della Lega di mandarmi a processo” Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che chiederà di andare a processo sul Caso Gregoretti. Il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del segretario leghista da parte della Giunta per le immunità del Senato è fissato per domani 20 gennaio. “Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è ...

Caso Gregoretti - Casellati al Pd : “La terzietà non è un elastico che c’è quando una decisione conviene” : L’intervista di Elisabetta Casellati a La Stampa: “La terzietà non è un elastico che c’è quando una decisione conviene in parte”. ROMA – In un’intervista a La Stampa la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si difende dalle accuse arrivate dalla maggioranza dopo il suo voto sul Caso Gregoretti: “In coscienza, rifarei tutto allo stesso modo – ha sottolineato la numero uno di Palazzo ...

Caso Gregoretti - Salvini : "Portatemi in tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano" : Alla vigilia del voto della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, il leader della Lega Matteo Salvini sembra deciso a chiedere ai senatori del centrodestra di votare a favore del processo per il Caso della nave Gregoretti.È stato lo stesso Matteo Salvini, che lo scorso anno si disse pronto ad affrontare il processo salvo poi cambiare idea pochi giorni prima del voto, a ...

"Sul Caso Gregoretti rifarei tutto". Parla Casellati : "In coscienza, rifarei tutto allo stesso modo" nel voto in giunta sul caso Gregoretti così come l'aumento dei membri della giunta del regolamento chiesto dalla maggioranza: lo assicura il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista alla Stampa in cui ha risposto alle polemiche di Pd e M5s affermando che "la terzietà non è un elastico che c'è solo quando una decisione conviene a una parte". ...

Caso Gregoretti - Salvini : "Mi vergogno come italiano" : Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato in un'intervista al Corriere della Sera il voto di ieri in Giunta per le immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il Caso della nave Gregoretti, parlando di uno spreco di denaro pubblico per l'eventuale processo a suo carico.Salvini sembra sempre più convinto di essere una sorta di martire:Per quanto mi riguarda, io sono tranquillissimo. Soltanto, mi vergogno ...

Ancora scontro su Caso Gregoretti - domani Giunta ma il “colpo” su Salvini in Aula a febbraio : Lunedì, domani, in mattina i capigruppo della maggioranza si ritroveranno per decidere la strategia sulla 'vicenda Gregoretti'. Ma la mossa e' ormai decisa da tempo: si diserteranno i lavori della Giunta delle Immunita', si lascera' al centrodestra la facolta' di salvare per il momento Salvini, accusato di non aver autorizzato lo sbarco di oltre 130 migranti sulla nave della Guardia costiera, per poi affondare il colpo in Aula a febbraio quando ...

Caso Gregoretti - Salvini : “Mandatemi pure a processo - con me verrà processato il popolo” : In vista del voto del Senato sull'autorizzazione a procedere , Matteo Salvini ritorna sul Caso di nave Gregoretti per cui è accusato di sequestro di persona. "Se devo andare a processo e in galera per aver difeso un'idea ci vado a testa alta" ha dichiarato il leader leghista, aggiungendo: "Trovino anche un tribunale bello grande perché con me ci saranno milioni di uomini e donne liberi".Continua a leggere

Caso Gregoretti - Marcucci (Pd) : “Il voto della Casellati è una scelta di campo gravissima” : Per Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, il voto della Casellati è stata “una scelta di campo gravissima”, poiché ha dimostrato quanto la presidente non sia super partes e abbia, piuttosto, “gettato la maschera”. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, ha attaccato la presidente dell’Aula di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, dopo il […] L'articolo Caso Gregoretti, Marcucci (Pd): “Il voto ...

Caso Gregoretti - dallo sbarco negato al voto del Senato su Salvini : tutte le tappe. FOTO : Il 20 gennaio la Giunta delle immunità del Senato si esprimerà sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, accusato di aver trattenuto oltre 100 migranti per diversi giorni a bordo della nave della Guardia Costiera. La storia dall’inizio

Caso Gregoretti - la maggioranza pensa al ‘grande bluff’ per incastrare Salvini (che alza i toni) : Caso Gregoretti, la maggioranza di governo potrebbe ‘salvare’ Matteo Salvini in Giunta (prima delle regionali) per poi ‘incastrarlo’ in Senato. Con le elezioni regionali ormai alle porte, il governo ha ancora un problema da risolvere (gli altri sono stati rimandati): il voto su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Lo scopo delle forze di maggioranza era quello di rinviare la sentenza sul leader della Lega. Un ultimo ...