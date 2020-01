Bambina uccisa dal pastore tedesco: mamma e zio assolti (Di domenica 19 gennaio 2020) In molti ricordano la sua storia, che risale allo scorso 25 Maggio del 2015 ed è accaduta in un giardino di San Marino al Tagliamento. Era un tranquillo pomeriggio, quando la mamma della piccola Astrid, una bimba di soli 3 anni, si trovava a casa di suo cognato. La Bambina era in giardino, con la sua cuginetta e con Cloe, il pastore tedesco di casa. Proprio mentre la donna stava chiudendo la casa dell’abitazione, è successo l’imprevedibile. Il cane ha azzannato la piccola Astrid. La cuginetta ha raccontato che la Bambina si era rivolta verso l’animale con le braccia aperte, ma dopo averla leccata, Cloe l’ha attaccata. Lei ha cercato di tirargli la coda e di distrarlo con le crocchette, così come ha provato la mamma di Astrid, ma il cane ha lasciato la Bambina soltanto al rientro ... Leggi la notizia su bigodino

