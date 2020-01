Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 11:10 (Di sabato 18 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ancora scintille tra il presidente statunitense Donald Trump e la guida Suprema iraniana Ali khamenei deve stare molto attento le sue parole ha detto il presidente statunitense dopo che ieri cammina e lo ha definito un pagliaccio che pugnala alle spalle e riecheggiando lo slogan elettorale Però anche twittato un mcilwraith incitando il nobile popolo iraniano che America in Libia Invece secondo indiscrezioni il presidente del governo di unità nazionale al Sunrise potrebbe disertare alla conferenza di Berlino inviare soltanto una delegazione taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi guadagna fino a €28000 questa è la proposta illustrata ieriper noi sindacati dai 28035 €1000 riduzione delle tasse del calerebbe gradualmente ... Leggi la notizia su romadailynews

GDF : Nucleo Speciale Beni e Servizi #GdF: #oscurati 15 #siti web che consentivano illegalmente la visione degli eventi s… - SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, Teheran: “Abbattuto per errore umano” - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 11:10: romadailynews radiogiornale una Buongiorno… -