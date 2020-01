Tre anni fa la tragedia di Rigopiano Lo Stato chiede scusa per non averli protetti

Rigopiano - c'è ancora l'insegna dell'hotel FOTO : Tre anni fa la valagna che uccise 29 persone : A Rigopiano c'è ancora l'insegna dell'hotel, Ansa, Rigopiano, FARINDOLA, - I familiari delle 29 vittime della tragedia dell' Hotel Rigopiano di Farindola, Pescara,, travolto e distrutto da una valanga ...

Rigopiano - la commemorazione Tre anni dopo la strage. Bonafede : “Lo Stato chiede scusa. Scrivere leggi per evitare tragedie” : Tre anni dopo la tragedia dell’hotel Rigopiano, travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio del 2017, il Comitato delle vittime ha organizzato una cerimonia di commemorazione in cui è intervenuto anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Rappresento uno Stato che vuole dire ai familiari che è al loro fianco e lo sarà sempre, che chiederà scusa ogni volta che ci sarà da chiedere scusa per non aver avuto la capacità di ...

Rigopiano - Tre anni fa la valanga uccise 29 persone : il ricordo delle vittime : Rigopiano, tre anni fa la valanga uccise 29 persone: il ricordo delle vittime. Una commemorazione privata, riservata ai soli familiari delle vittime, quella per i 29 'Angeli di...

Tre anni dalla tragedia di Rigopiano - la valanga che uccise 29 persone : Sono passati tre anni da quel 18 gennaio 2017 quando una valanga travolse l’Hotel Rigopiano di Farindola causando 29 morti. Ancora oggi i famigliari delle vittime non hanno avuto giustizia. Tra anni fa la tragedia di Rigopiano Il resort di lusso con spa era situato a 1200 metri sul versante pescarese del Gran Sasso e quel giorno all’interno c’erano 40 persone. 28 erano ospiti di cui 4 bambini e 12 dipendenti. Sotto ...

Rigopiano - Tre anni fa la valanga che uccise 29 persone. I familiari : “Dolore sempre vivo” : Cerimonia di commemorazione a Rigopiano in occasione del terzo anniversario della strage all'hotel di Farindola: era il 18 gennaio 2017 quando una valanga di neve e detriti travolse e sommerse la struttura ricettive uccidendo 29 persone. Dolore tra i familiari presenti: "Ci vuole giustizia, chi ha sbagliato deve pagare".Continua a leggere

Rigopiano Tre anni dopo : tra dolore - ricordi e domande senza risposta : Farindola, mercoledì 18 gennaio 2017, erano le ore 17 quando a seguito di una terza scossa tellurica, una valanga da 120mila tonnellate si staccava dalla montagna per scendere a valle a una velocità di 120 km/h, sradicando alberi, rocce e perfino un hotel; il Rigopiano spostandolo di 10 metri più avanti. 29 persone persero la vita mentre 11 sopravvissero, ma ancora oggi portano con loro i segni di quei drammatici giorni. Sì, giorni, perché ...

Rigopiano - a Tre anni dalla valanga la cerimonia dei familiari all'hotel : Un momento privato per i parenti delle 29 vittime, poi una processione fino a Farindola per celebrare la messa. In corteo anche i sindaci del territorio. E il dipartimento territorio e ambiente accelera sulla Carta per la prevenzione

Rigopiano Tre anni dopo : dolore e commozione sui resti dell’hotel : I familiari delle 29 vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, per il terzo anno consecutivo si sono ritrovati sul luogo del disastro per commemorare i propri cari. Pochi minuti prima delle 17 di tre anni fa una valanga di neve, ghiaccio e detriti del peso di 120mila tonnellate travolse e distrusse l’albergo uccidendo 29 persone tra clienti e ...

Rigopiano - Tre anni fa la valanga uccise 29 persone : il ricordo delle vittime FOTO : Rigopiano, tre anni fa la valanga uccise 29 persone: il ricordo delle vittime. Una commemorazione privata, riservata ai soli familiari delle vittime, quella per i 29 'Angeli di...

Rigopiano - Tre anni fa la valanga sull’hotel abruzzese. FOTO : Nel pomeriggio del 18 gennaio 2017, una slavina di neve travolse il resort di Farindola, ai piedi del Gran Sasso, provocando 29 morti. Dopo 36 mesi, sono due i filoni di indagine aperti: il processo vero e proprio deve ancora iniziare. GUARDA LA FOTOGALLERY

