Napoli, singolari “Duetti napoletani” al Trianon Viviani (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Al Trianon Viviani, giovedì 23 gennaio, alle 21, la “prima” di “Duetti napoletani. Napoli canta in Coppia”, una piccola antologia di canzoni napoletane di oggi e del passato prossimo, interpretate da coppie inedite. Protagonista del concerto una ricca squadra di cantanti, costituita da Antoine, Sharon Caroccia, Gino Da Vinci, Giovanna De Sio, Antonella Donnarumma, Biagio Foglia, Giovanni Galletta, Lina Maddaloni, Ciro Marra, Alfredo Minucci, Ciro Rigione, Teresa Rocco, Luciano Salvetti, Michele Selillo e Daniela Sponzilli. Altro interprete il sassofonista Rocco Di Maiolo. In programma sedici successi di oggi, come ‘O pate di Nino D’Angelo (2010) e Vasame di Enzo Gragnaniello (2011), e di ieri, a partire da Accarezzame, del 1955, di Nisa e Pino Calvi, hit di Teddy Reno e altri famosi interpreti, come Roberto Murolo e Ornella Vanoni. Lo ... Leggi la notizia su anteprima24

