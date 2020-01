Messaggero: Pallotta vuole comprare il Newcastle (ma i tifosi inglesi non sono felici) (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo quanto scrive il Messaggero, James Pallotta vorrebbe sì, vendere la Roma, ma non certo lasciare il mondo del calcio. Il quotidiano romano scrive che il patron giallorosso “sarebbe pronto a rilevare Newcastle United, club di Premier in vendita da qualche anno ma che non ha trovato nuovi acquirenti. Con l’aiuto del fido amico Franco Baldini, Jim pensa a un piano: cedere la sua squadra a Dan Friedkin e investire il ricavato in Inghilterra”. Per il momento, spiega il Messaggero, non c’è conferma, ma non è una prospettiva che si debba scartare. “Il Newcastle è quotato circa 300 milioni di euro dall’attuale presidente Mike Ashley che lo ha acquistato per 135 milioni di sterline, un affare che fa gola anche ad arabi e imprenditori pronti a entrare nel calcio”. Il problema sono i tifosi inglesi. Secondo il quotidiano non gradirebbero troppo ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Messaggero: #Pallotta vuole comprare il #Newcastle (ma i tifosi inglesi non sono felici) L’idea del patron della… - forzaroma : ???Pallotta-Baldini, per il futuro c’è la @premierleague #ASRoma #Newcastle -