L’incredibile recupero (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli incendi in Australia hanno tenuto il mondo intero in sospeso per mesi. La situazione è allarmante e sono sempre di più gli animali che periscono a causa della devastazione del fuoco. A volte sembra difficile immaginare il momento in cui questi ecosistemi possono riprendersi, ma un paio di fotografie sono riuscite a mostrarci che c’è ancora speranza. Le foto sono state scattate sulla costa centrale nel Nuovo Galles del Sud. Organizzazioni, pompieri e soccorritori di animali non si sono riposati per mitigare l’enorme danno degli incendi. Mary Voorwinde vive vicino a una foresta che ha subito le devastazioni del fuoco. La sua casa era molto vicina al pericolo e per settimane ha dovuto affrontare i terribili effetti del fumo. Lei e Murray Lowe hanno deciso di dedicare alcune ore ad esplorare e ad osservare da vicino la situazione in cui erano volte le foreste. ... Leggi la notizia su bigodino

fainformazione : Un'incredibile Fiorentina batte l'Atalanta per 2-1 e passa ai quarti di Coppa Italia «Mi aspettavo questa Fioren… - fainfosport : Un'incredibile Fiorentina batte l'Atalanta per 2-1 e passa ai quarti di Coppa Italia «Mi aspettavo questa Fioren… - PantheonVerona : Il Verona prosegue l’incredibile striscia positiva. Surreale quanto successo ieri al Gavagnin: l’arbitro Catanoso s… -