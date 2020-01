Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 24 gennaio: torna la pioggia in molte regioni (Di sabato 18 gennaio 2020) Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni in Italia, venerdì 24 gennaio. Lunedì 20 gennaio Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini occidentali piemontesi e sulla bassa romagna con deboli precipitazioni associate, nevose a quote di bassa collina; molte nubi sulle altre zone appenniniche e spesse velature sul restante settentrione, quest’ultime in diradamento dal pomeriggio con ampi spazi di sereno attesi sulle relative aree alpine, prealpine e pedemontane. Al primo mattino formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti. Centro e Sardegna: sulla Sardegna moderato maltempo con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi sul settore orientale dell’isola; annuvolamenti consistenti sulle regioni adriatiche con deboli fenomeni, nevosi sulle relative aree appenniniche oltre i 500-600 metri, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

