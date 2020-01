Il giallo inesistente del tweet di un poliziotto sulle 'sardine' (Di sabato 18 gennaio 2020) "Ragazzi vi posto questa mia foto in un'operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine, centri sociali, tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici". È il testo di un tweet dall'account Claudio8013, corredato dalla foto di un uomo con un distintivo al collo e la pistola in mano, che sembra un poliziotto anche se altri particolari (a partire da un computer che compare nell'immagine di un modello decisamente obsoleto) hanno fato subito pensare a un fake. E a confermare che si trattava di un account fasullo è stato lo stesso poliziotto finito nella bufera. La foto è sua, di oltre 20 anni fa, ma non è suo l'account. E non è lui ad avervi postato immagini o commenti. E, risolto il 'giallo' presentandosi in commissariato a Bologna, l'agente ha formalizzato la denuncia. ... Leggi la notizia su agi

