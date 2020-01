Gazzetta: Napoli-Fiorentina, Gattuso schiera ancora Di Lorenzo centrale (Di sabato 18 gennaio 2020) Gattuso ha bisogno dei titolarissimi, lo ha ribadito ieri in conferenza, per affrontare questa sera la Fiorentina al San Paolo. Il Napoli vuole vincere e convincere, soprattuto se stessa, di potercela fare a d uscire definitivamente dal tunnel. Proprio per questo la formazione di oggi non si priverà del tridente d’attacco Insigne. Callejon-Milik, confermato in attesa che torni a disposizione Mertens. Difesa ancora in emergenza per le numerose assenza, ma nonostante il recupero di Luperto Gattuso conferma l’impiego di Di Lorenzo centrale con Manolas e sposta Sebastiano sulla corsia si sinistra co Hysaj a destra. ancora Fabian Ruiz sacrificato al centro del campo, in un ruolo in cui non riesce purtroppo ad esprimersi. L'articolo Gazzetta: Napoli-Fiorentina, Gattuso schiera ancora Di Lorenzo centrale ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

CalcioNapoli24 : - andrebrave1980 : @Gazzetta_it Avete scritto immagino la stessa cosa con Santon - Napoli o Santon-Crystal Palace ? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Rrahmani, firmato il contratto con il Napoli fin… -