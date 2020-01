Friuli Venezia Giulia, Scoccimarro: “Via al percorso per la sistemazione del lago di Barcis” (Di sabato 18 gennaio 2020) Risolvere le criticità legate al progressivo interrimento del lago di Barcis non attraverso provvedimenti tampone, ma avviando un percorso di progettazione partecipata e condivisa con i Comuni della Valcellina, per individuare soluzioni di medio lungo termine risolutive delle problematiche esistenti che mettano in sicurezza le comunità, la rete viaria e le attività industriali e turistico-commerciali legate al bacino. È l’obiettivo di una delibera approvata dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, con la quale, in linea con il lavoro svolto dal gruppo interdirezionale lago di Barcis istituito nel 2018, prende il via la fase progettuale propedeutica all’avvio delle opere da realizzare. “Tre le fasi attraverso le quali andremo a operare – ha spiegato l’assessore ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GiuseppeConteIT : Via libera oggi dal Cdm a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo,… - g_brescia : #Referendum Dispiace per i cittadini di Veneto,Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basil… - Fontana3Lorenzo : Il governo PD-M5S non vuole contrastare l'immigrazione clandestina! La regione Friuli Venezia Giulia acquisterà fot… -