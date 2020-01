Ecco le mosse di Turchia e Russia per incidere sulla Libia (Di sabato 18 gennaio 2020) La conferenza sarà a Berlino, l’organizzazione sarà dunque da intestare alla Germania e, di riflesso, riguarderà il tentativo dell’Europa di rientrare nel dossier libico. Ma i veri protagonisti saranno comunque sempre fuori dall’ambito del vecchio continente: Turchia e Russia sono pronte infatti a dettare linea e programmi sul futuro del paese nordafricano. Le forze inviate da Ankara per sostenere Al Sarraj Non è un caso che, alla vigilia della conferenza di Berlino, ad affilare maggiormente i coltelli sia il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Nella giornata di giovedì, ad Ankara il capo dello Stato ha parlato dei suoi piani militari in Libia, orientati ad aiutare il premier di Tripoli Fayez Al Sarraj: “Stiamo inviando le nostre truppe per sostenere la pace”, ha affermato Erdogan. Il dispiegamento turco è diventato operativo da quando, lo scorso 2 ... Leggi la notizia su it.insideover

