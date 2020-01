Decide di partorire da sola guardando un tutorial su youtube, muore lei e il bambino (Di sabato 18 gennaio 2020) Una ragazza indiana aveva tenuta nascosta la gravidanza alla famiglia perché temeva il suo giudizio. Nell’imminenza del parto, aveva affittato una stanza e lì, munta di forbici e di una lama si era messa a guardare un tutorial su youbube pensando di riuscire, in quel modo, a dare alla luce il suo bambino. Ma le cose non sono andate come la ragazza aveva previsto e alcuni vicini di stanza hanno visto che dalla stanza usciva del sangue. Hanno immediatamente allertato il padrone di casa che ha sfondato la porta e ha visto la ragazza stesa sul pavimento in fin di vita in un lago di sangue e il suo bambino , entrami morti. Ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e l’agente di polizia locale Ravi Rai ha dichiarato così: “Il proprietario di casa Ravi Upadhyay ha fatto irruzione nell’appartamento rompendo la porta e trovando la donna e il suo bambino stesi in fin di vita. ... Leggi la notizia su baritalianews

