De Matteo affonda il Cellole: tre punti d’oro per la Virtus Goti (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiInterrompe la striscia negativa il team di Carfora, De Matteo regala tre punti salvezza, dedicando il goal a PC in vista del suo compleanno (domani): a pagarne le spese è il Cellole di mister Diana. I ragazzi entrano in campo con lo spirito giusto, il mister per questa partita aveva chiesto concentrazione, sacrificio e passione e così è stato! Dopo i primi minuti di studio il primo squillo è biancorosso con Angelino che al 12′ servito da Power sfiora il legno mandando la sfera out. Non si susseguono altre azioni pericolose l’unica pecca arriva al 38′ quando la Virtus viene decimata: Power reagisce ad una provocazione e il direttore gli indica la “doccia ” rosso diretto; finisce il primo tempo in parità. Nella ripresa esce Angelino e entra Maritato ,ottima prestazione la sua nonostante sia fuori dal campo da un po’! La Virtus ... Leggi la notizia su anteprima24

