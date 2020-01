“Bisogna avvertirli, sono a rischio”: scoppia l’allarme per i calciatori di Juve e Torino [DETTAGLI] (Di sabato 18 gennaio 2020) Un allarme da non sottovalutare affatto. E’ quello lanciato dall’associazione “Torino respira” riguardante lo smog. E che colpisce, per forza di cose, anche lo sport. A maggior ragione le due squadre di calcio più importanti del capoluogo piemontese, Juventus e Torino. Questo il comunicato pubblicato dall’associazione che invita all’attenzione. Quando Milinkovic Savic scoppiò in lacrime: “Scusatemi ma non posso, davvero…” Dopo 22 giorni di inquinamento persistente il Comitato Torino Respira ha deciso di coinvolgere le principali organizzazioni sportive della Città, il CONI Piemonte, il Centro Universitario Sportivo, e le squadre di calcio del Torino e della Juventus. Con una lettera inviata ai presidenti di queste importanti realtà sportive il Comitato ha messo in evidenza i rischi che tutti gli atleti corrono nello svolgere attività fisica ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

