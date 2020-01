Young Inter, parla Solskjaer: «Non eravamo pronti a offrire un biennale» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Young Inter, Solskjaer commenta l’affare: «Non potevamo offrigli un biennale. A 35 anni sta a lui decidere se andare da un’altra parte» La cessione di Ashley Young, che passa dal Manchester United all’Inter, è ormai cosa fatta. Il terzino è sbarcato in Italia, e in merito all’operazione ha parlato il tecnico dei Red Devils, Solskjaer. Ecco il pensiero dell’allenatore: «A 35 anni e se gli offrono un biennale da un’altra parte sta a lui decidere. Noi non eravamo pronti a offrirglielo. Ha servito il club nel migliore dei modi. È stato capitano e ha vinto trofei, coppe, campionati. Ora è arrivato il momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

