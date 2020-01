"Trump è un clown, Allah è con noi". Il sermone di Khamenei per ricompattare l'Iran (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il presidente americano Donald Trump è un “clown” che finge di sostenere il popolo iraniano, mentre ciò che vuole è “conficcare un pugnale velenoso” nella schiena della nazione. Ma “Allah ci sostiene nella lotta contro gli Stati Uniti”, come si è visto “con gli attacchi alle basi americane in Iraq”. Dopo 8 anni, la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è tornato a guidare la preghiera del venerdì a Teheran, acclamato dai fedeli e circondato da gigantografie del generale Qassem Soleimani, il capo delle forze Al Quds dei Guardiani della Rivoluzione, ucciso il 3 gennaio in un raid americano.“Gli Stati Uniti hanno assassinato il generale Soleimani da codardi, perché non sono stati in grado di affrontarlo sul campo di battaglia”, ha accusato Khamenei, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

