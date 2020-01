Raimo: classismo c’è sempre stato, non mi sorprende IC Trionfale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Le polemiche suscitate dalla presentazione della scuola di via Trionfale, a Roma, che fa distinzione di censo, non ha sorpreso Christian Raimo, scrittore e assessore alla Cultura del III Municipio. “So come funzionano le scuole private, soprattutto a Roma nord e conosco come si parla sui giornali della scuola- ha detto Raimo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano – La questione della scuola di via Trionfale e’ un problema di tutta la comunita’ educante, degli adulti e dei ragazzi. E’ facile che sullo stesso giornale che ha gridato allo scandalo per l’indecente presentazione, troveremo la classifica sulle migliori scuole d’Italia. ... Leggi la notizia su romadailynews

