Napoli-Fiorentina, Gattuso convoca Tonelli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Napoli ha appena ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro la Fiorentina. Il Napoli giocherà in casa, allo Stadio San Paolo. Gattuso torna a convocare Tonelli. Una pedina in più nella generale “moria” di difensori dell’ultimo periodo può sicuramente tornargli utile. Presenti in elenco, naturalmente, anche i due nuovi acquisti, Demme e Lobotka. Ecco i convocati per la partita: Meret, Ospina, Karnezis; Luperto, Di lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli; Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka; Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik. L'articolo Napoli-Fiorentina, Gattuso convoca Tonelli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

