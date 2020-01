Milly Carlucci in difficoltà per un problema a La vita in diretta (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vita in diretta: Milly Carlucci parla de Il cantante mascherato e si imbarazza per un piccolo intoppo Manca poco alla messa in onda dell’attesissima seconda puntata de Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, che andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1. E proprio per lanciare il secondo appuntamento de Il cantante mascherato, Milly Carlucci è intervenuta in collegamento dagli studi della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma nella puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, per una brevissima chiacchierata con la padrona di casa Lorella Cuccarini, la quale ha voluto che ricordasse al pubblico, ancora una volta, il motivo per il quale, nel momento in cui i giurati fanno i nomi degli ipotetici concorrenti, appaiono immediatamente le foto in sovraimpressione. E mentre ribadiva il perchè, Milly ha chiesto a Lorella di ... Leggi la notizia su lanostratv

