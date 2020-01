Milan, con l’Udinese verso quota 60 mila spettatori (Di venerdì 17 gennaio 2020) milan Udinese spettatori – Il milan si prepara a scendere in campo con l’Udinese. La sfida ai friulani è in programma allo stadio “Giuseppe Meazza” domenica 19 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 12.30. Prevista una grande cornice di pubblico a San Siro, con quasi 60.000 tifosi rossoneri che sosterranno la squadra di Mister Pioli. … L'articolo milan, con l’Udinese verso quota 60 mila spettatori Leggi la notizia su calcioefinanza

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, piace #Olmo per l’estate. Contatti con gli agenti: - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Rodriguez va in Turchia: è fatta con il #Fenerbahce - Sport_Mediaset : #Milan, accordo con la #DinamoZagabria per #DaniOlmo. Blitz per il centrocampista spagnolo: 20-25 milioni di euro p… -