Meghan Markle è in Canada senza Harry, gli rende omaggio con una collana dal significato simbolico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Qualche giorno fa Meghan Markle è apparsa in pubblico per la prima volta dopo l'annuncio del divorzio dai Royals ma in pochi hanno notato un dettaglio del suo look, la collana. Il ciondolo è un omaggio a Harry, visto che è decorato con il simbolo del suo segno zodiacale. Leggi la notizia su fanpage

SkyTG24 : Harry e Meghan, i canadesi non vogliono pagare - infoitcultura : Meghan Markle, prime foto dopo il divorzio dalla Corona - infoitcultura : Gli stivali in pelle di Meghan Markle sono a prova di freddo canadese, senza dimenticare la moda 2020 -