LIVE Dakar 2020, 17 gennaio in DIRETTA: ultimo atto della lotta tra Sainz, Al-Attiyah e Peterhansel, Alonso a caccia del primo successo di tappa (Di venerdì 17 gennaio 2020) La classifica delle auto – La classifica delle moto – La classifica di camion, quad e SSV Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima tappa della Dakar 2020 da Haradh a Qiddiya. Dopo più di sette mila chilometri percorsi nell'arco di undici giornate di gara, la carovana della "Maratona del Deserto" si appresta ad affrontare gli ultimi 447 chilometri di cui 167 di prova speciale che incoroneranno i cinque vincitori della prima storica edizione disputata integralmente in Arabia Saudita. Gli equipaggi avranno a che fare con un tracciato molto vario caratterizzato nella prima parte da un mix di sabbia, dune e terra, mentre nell'ultimo settore si gareggerà sull'asfalto. I riflettori saranno puntati principalmente sulla stupenda bagarre per il successo finale nelle auto tra lo ...

