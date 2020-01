Firenze: false attestazioni per permessi di soggiorno, sette rinviati a giudizio (Di sabato 18 gennaio 2020) Le accuse contestate sono, a vario titolo, quelle di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità materiale Leggi la notizia su firenzepost

