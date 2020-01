Fernanda Lessa rischia l’eliminazione: accusata di omofobia al Grande Fratello Vip (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fernanda Lessa merita di essere eliminata al Grande Fratello Vip? La gieffina accusata di essere omofoba Ad attirare l’attenzione del gossip Fernanda Lessa, concorrente della quarta edizione del Grande Fratelloo Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La Lessa è stata pesantemente attaccata e criticata sul web, dopo la frase detta su Licia Nunez in molti l’hanno accusata di essere omofoba. Fernanda Lessa è stata nominata da Licia Nunez, mentre parlava con Andrea Montovoli della nomination ricevuta si è riferita alla Nunez dicendo: “Mi ha nominato la lesbica”, parole che l’hanno fatta finire nella bufera. Dopo le parole delle Lessa, l’agenzia di Licia Nunez ha chiesto l’eliminazione di Fernanda tramite un comunicato stampa. Questo è ciò che si legge nel comunicato: “Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ è indice di omofobia. Fernanda ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

trash_italiano : Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip - infoitcultura : GF VIP, la fidanzata di Licia Nunez sbotta contro Fernanda Lessa: “Drogata, alcolizzata” - Debina87 : Su Fernanda Lessa avete montato un affare di stato quando secondo me su Licia non ha usato in maniera dispregiativa… -