Facebook cambia idea su WhatsApp, niente inserzioni pubblicitarie. Per ora (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quando Facebook acquistò WhatsApp nell’ottobre del 2014, spese ben 21,8 miliardi di dollari. Un investimento sostanzioso, anche se pagato in azioni, che fino ad ora non è mai rientrato. Benché infatti la popolare piattaforma di messaggistica abbia 1,6 miliardi di utenti, non ha ancora prodotto introiti per Facebook. Per questo nell’autunno del 2018 l’azienda di Mark Zuckerberg aveva annunciato l’intenzione di introdurre gli spot pubblicitari sugli Stati, come già accade ad esempio su Instagram, anch’essa di proprietà di Facebook. Gli annunci, promessi come non invasivi e sempre pertinenti, sarebbero dovuti arrivare a gennaio del 2019 ma è evidente che così non è stato. Ora, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il progetto sarebbe stato accantonato, almeno per il momento. Il piano comunque era assai concreto, tanto che la vera ragione dietro le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

