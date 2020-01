Caso Gregoretti, lunedì voto in Giunta. Salvini difende Casellati (Di sabato 18 gennaio 2020) Si anima ulteriormente, con uno scontro sul ruolo di Elisabetta Casellati, l'iter del voto della Giunta per le elezioni e le immunita' del Senato sulla vicenda Gregoretti. Lunedi', l'organismo guidato da Maurizio Gasparri si esprimera' sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania che lo accusa di sequestro di persona per aver bloccato, a fine luglio, per giorni lo sbarco dei 131 migranti a bordo della nave militare italiana. E decisivo affinche' il pronunciamento non fosse rinviato a dopo le Regionali del 26 - come chiedeva la maggioranza - e' stato proprio il voto del presidente del Senato espresso oggi in Giunta per il regolamento. voto che le e' costato l'accusa di mancata imparzialita' da parte delle forze che sostengono il governo Conte, mentre l'opposizione, da Forza Italia, il suo partito, a Giorgia Meloni, alla ... Leggi la notizia su ilfogliettone

