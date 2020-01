Calciomercato Inter, Federico Dimarco al Verona (Di venerdì 17 gennaio 2020) Colpo in uscita in vista per l'Inter. Nel giorno dell'arrivo a Milano di Ashley Young, la società nerazzurra ha chiuso di fatto la trattativa con il Verona per Federico Dimarco. Il giovane esterno sinistro è pronto per trasferirsi alla corte di Juric fino al termine della stagione, con le parti che dovrebbero formalizzare l'operazione e mettere nero su bianco nei prossimi giorni. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… - DiMarzio : #Young @Inter a 1.5 più bonus a presenze @ManUtd: giocatore tra domani e sabato a Milano #calciomercato @SkySport -