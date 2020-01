Biglietti in prevendita per i concerti di Mannarino nel 2020, già star del Musée d’Orsay di Parigi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Mannarino nel 2020, dopo che l'artista romano si è esibito al Musée d'Orsay per l'apertura dei festeggiamenti del carnevale parigino. In occasione dell'approdo in Francia, Mannarino aveva rilasciato anche alcune dichiarazioni con le quali aveva fatto una serie di promesse in merito alla sua esibizione del 16 gennaio, che sembra avere mantenuto in pieno. "Far ballare, per essere un po’ dissacrante. E per non entrare qui dentro e paralizzarmi, eseguire qualcosa di sontuoso e sobrio, ma che poi diventa ridondante: non ci si può mettere allo stesso livello delle opere che ti circondano". Sono quindi annunciati i concerti che Mannarino terrà in Italia a cominciare dal 9 ottobre, da tenersi secondo il calendario che segue. Nel prossimo tour, l'artista romano terrà anche un concerto all'Arena di Verona, annunciata proprio per la ... Leggi la notizia su optimaitalia

