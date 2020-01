Ambiente, Kuenzer: “Pianificare per tutelare il paesaggio” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Pianificazione paesaggistica significa protezione diretta del paesaggio”, lo ha detto l’assessora provinciale, Maria Hochgruber Kuenzer, replicando ad una presa di posizione dell’Heimatpflegeverband e sottolineando l’importanza della riorganizzazione e della ridenominazione di alcuni uffici provinciali nel dipartimento natura, paesaggio e sviluppo del territorio. “I termini pianificazione paesaggistica e pianificazione del territorio non devono essere confusi tra loro”, ha sottolineato Hochgruber Kuenzer. Mentre le aree abitate sono regolate dalla pianificazione territoriale, la pianificazione del paesaggio protegge il paesaggio nel suo insieme. La nuova legge Natura e paesaggio prevede per la prima volta delle aree protette che contribuiscono alla biodiversita’. “In futuro – sostiene Kuenzer – utilizzeremo la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Ambiente Kuenzer Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ambiente Kuenzer