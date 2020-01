Whirlpool: nuove proteste degli operai dello stabilimento napoletano (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vertenza Whirlpool: operai dello stabilimento di via Argine occupano la rampa dell’Autostrada A3 bloccando il traffico. In attesa del 20 gennaio (giorno del nuovo incontro al Mise). nuove proteste degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Come riporta “Il Mattino”, i lavoratori hanno occupato la rampa autostradale di accesso alla zona di San Giovanni-Barra-Gianturco. Momenti di tensione con la polizia, che ha portato i manifestanti a sparpagliarsi sulla rampa di accesso alla A3, dov’è stato posizionato uno striscione che ha bloccato il traffico per un’ora. “Continueremo a marciare verso la nostra dignità – afferma il delegato sindacale Rsu-Uilm Vincenzo Accurso – Ci aspettiamo che il Governo mantenga la parola data convocando il tavolo di confronto con l’azienda. In caso contrario saremo pronti a nuove mobilitazioni. Vivere cosi, senza la speranza di ... Leggi la notizia su 2anews

