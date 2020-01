Tronchi e striscione sui binari, bloccata la linea Bergamo-Milano: ritardi e soppressioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Treni soppressi o in ritardo a partire dal tardo pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Bergamo - Pioltello - Milano Centrale a causa di un gruppo di manifestanti che ha occupato i binari: Tronchi e rami e uno striscione sono stati posizionati tra le stazioni di Levate e Stezzano in solidarietà della lotta popolare in Cile. Leggi la notizia su fanpage

