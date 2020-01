Torino, livelli di pm10 doppi rispetto ai limiti di legge: stop a 2 milioni di auto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Arpa del Piemonte ha registrato come negli ultimi sei giorni i livelli di polveri sottili pm10 siano costantemente aumentati. Per questo per domani la Città metropolitana di Torino si attende il livello "viola", il massimo possibile che si rileva quando i livelli di polveri sottili superano i cento microgrammi al metro cubo.Continua a leggere Leggi la notizia su fanpage

