Stefano Bettarini contro Gerò Carraro: «Mi ha messo contro Simona Ventura. Una persona deve entrare in punta di piedi…» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stefano Bettarini si scaglia contro Gerò Carraro, ex fidanzato della sua ex moglie Simona Ventura, reo di averli messi uno contro l’altro. L’ex calciatore, oggi personaggio tv, ha parlato della storie con la Ventura ospite di “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia. Ora Simona è felicemente fidanzata e vicina alle nozze con Giovanni Terzi, ma i rapporti fra il suo ex Gerò Carraro e Stefano non sembrano essere stati dei migliori: “in un certo qual modo ci ha messi contro – ha spiegato intervistato dalla boccia – Il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva. Una persona deve entrare in punta di piedi e voler bene ai figli non suoi come se lo fossero (…) Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare”. Un accenno anche al dolore per il divorzio (“un lutto. Ho ... Leggi la notizia su attualitavip.myblog

