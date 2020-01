Sanremo 2020 | Amadeus | “Se non capite quel che dico…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Sanremo 2020 Amadeus deve affrontare le prime polemiche: lui risponde con eleganza con un post comparso sul suo profilo Instagram. Amadeus alza la voce e risponde ai tanti detrattori usciti fuori, anche in maniera inaspettata, nei suoi confronti. Il conduttore tv è atteso dalla grossa sfida rappresentata da Sanremo 2020, del quale sarà presentatore … L'articolo Sanremo 2020 Amadeus “Se non capite quel che dico…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

team_world : OSPITI #SANREMO2020: nel corso della Conferenza Stampa, Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti attesi sul palco del… - IlContiAndrea : Perché #MicheleBravi avrebbe fatto bene a #Sanremo2020 e viceversa. Questione di messaggi positivi, di riscatto per… - trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale -