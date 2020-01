Reunion di Big Little Lies in The Undoing: Nicole Kidman musa di David E. Kelley (Di giovedì 16 gennaio 2020) Maggio 2020, questa è la data che dovete segnare in agenda per assistere ai risultati che porterà sullo schermo la Reunion di Big Little Lies dando vita a The Undoing. Nicole Kidman appare bellissima sul set della serie con i suoi lunghi capelli rossi e ricci e dietro la scrivania dei comandi ci sarà ancora lui, il papà di Big Little Lies, David E. Kelley. Questi piccoli particolari presentati dalla HBO ufficialmente alla stampa nelle scorse ore sono bastati per mandare in tilt il pubblico e i fan dell'attrice ma anche del mini dramma che ha conquistato il mondo. Quale sarà il ruolo di Nicole Kidman questa volta e chi ci sarà al suo fianco? La serie limitata The Undoing è basata sul romanzo di Jean Hanff Korelitz e debutterà il prossimo mese di maggio negli Usa portando sullo schermo Nicole Kidman e Hugh Grant e sarà diretta da Susanne Bier in tutti e sei gli episodi. The ... Leggi la notizia su optimaitalia

irdsrl : Disponibile sul nostro sito al link -