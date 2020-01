Perché «JoJo Rabbit» vi commuoverà (Di giovedì 16 gennaio 2020) JoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitJoJo RabbitDefinire JoJo Rabbit un film sulla guerra sarebbe sbagliato. La pellicola, diretta e prodotta da Taika Waititi e liberamente tratta dal libro Il cielo in gabbia di Christine Leunens, edito in Italia da Sem, è piuttosto il racconto di una crescita, di un’anima che sembra corrotta ma che, in realtà, è la più pura di tutte. Protagonista della storia è il piccolo Johannes Betzler (Roman Griffin Davis), un bambino di dieci anni che sembra un putto raffaelliano, boccoli biondi, occhi azzurri, guance rosse, se non fosse per un dettaglio: la giubba nazista che porta con grande orgoglio e che lo spinge ad avere addirittura il Führer come amico immaginario. JoJo, come lo chiamano gli amici, fa parte, infatti, della cosiddetta Gioventù hitleriana, un campus nel quale i giovani ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : Perché «JoJo Rabbit» vi commuoverà - MarioManca : Perché #JojoRabbit vi commuoverà - banana_vanryo : La storia della ragazza di JoJo di ieri mi ha ricordato un'altra ragazza di Tumblr che ricevette un sacco di odio p… -