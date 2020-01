“Miglior Chef emergente”, concorre anche l’irpino Filadoro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLapio (Av) – Tra i talentuosi Chef selezionati per il “Premio Miglior Chef emergente” under 30 per la selezione Centro Sud c’è il campano Davide Filadoro, nato in Irpinia, nel borgo di Lapio. Il 24 e il 25 gennaio, il giovane Chef parteciperà alla gara che si disputerà al Roma Convention Center de la ” Nuvola” di Fuksas. Il premio è una novità istituita al Witaly, oggi casa editrice specializzata nell’editing di guide di alberghi, ristoranti, ma anche di eventi e format innovativi come “premio miglior Chef emergente” a cura di due volti noti dell’enogastronomia nazionale come Luigi Cremona e Lorenza Viitali. Chi è Davide Filadoro? Giovane Chef irpino, classe ‘93. La passione per la cucina lo accompagna fin da bambino, riuscendo a trasformare un hobby in un vero e proprio lavoro. L’impegno e la voglia di mettersi in gioco ... Leggi la notizia su anteprima24

