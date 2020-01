LIVE Sport, DIRETTA 16 gennaio: Peterhansel vince la tappa alla Dakar, sorteggiati i tabelloni degli Australian Open (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 16 gennaio: orari e programma 11.40 Dakar – Anche i quad sono giunti al traguardo dell’undicesima tappa. Si è imposto il polacco Sonik con 3’16” di vantaggio sul cileno Casale e 4’19” sull’altro cileno Enrico. In classifica generale guida sempre Cassale con 21’16” sul francese Vitse e 1h03:00 su Sonik. 11.35 VOLLEY – Francesca Piccinini torna a giocare dopo aver annunciato il ritiro a settembre! La schiacciatrice è una nuova giocatrice di Busto Arsizio, seconda classifica in Serie A1. La 41enne toscana insegue la convocazione per le Olimpiadi 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 11.30 Dakar Incredibile vittoria di Stephane Peterhansel nell’undicesima tappa tra le auto! Il francese si è imposto con appena 10 secondi di vantaggio su Nasser ... Leggi la notizia su oasport

